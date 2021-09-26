54 bin 629 kişiye çakar, makas ve drift cezası kesildi

DHA 26 Eylül 2021 Pazar 14:33 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 14:34

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, emniyet ve jandarma ekipleri, trafikte yetkisiz çakar kullanan ve makas atan, drift yaparak vatandaşların canını tehlikeye atanlara izin vermedi. Ekipler, 'çakar' olarak tabir edilen yetkisiz ışıklı veya sesli uyarı işareti kullananlara yönelik yoğun denetim yaptı. Bu denetimlerde usulsüz çakar kullandığı tespit edilenlere cezai işlem uygulandı. Bu kapsamda geçen yılın 8 aylık döneminde usulsüz çakara yönelik 2 bin 212 işlem yapılırken, bu sayı 2021'de 3 bin 847 oldu. Geçen yıla göre, usulsüz çakar kullanıma yönelik işlemlerde yüzde 73,9 oranında artış yaşandı.

Trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve kazalara yol açan 'aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri' şeklinde tanımlanan 'makas atma'ya geçen yılın ilk 8 ayında 43 bin 443 işlem yapıldı. Denetimler kapsamında işlem uygulanan araç sayısı 2021 yılının ilk 8 ayında yüzde 8,9'luk artışla 47 bin 310 oldu.

Trafik ekipleri, drift olarak bilinen 'herhangi bir zorunluluk olmaksızın, kara yollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi' ihlaline ise geçen yılın ilk 8 ayında 3 bin 432 araca yaptırım uyguladı. Bu yılın aynı döneminde ise 3 bin 472 araca drift cezası kesildi. Toplamda geçen yılın ilk 8 ayında 49 bin 87 kişiye usulsüz çakar kullanımı, makas ve drift nedeniyle işlem yapılırken, bu yılın aynı döneminde bu sayı yüzde 11,3 artışla 54 bin 629'a yükseldi.