54 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında çalışan 54 işçi bulantı ve kusma şikayeti ile Safranbolu Devlet Hastanesi ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İşçilerin fabrikada dün öğlen yedikleri yemeğin ardından şikayetlerin başladığı belirtildi.

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Safranbolu ve Karabük'teki hastanelere 54 kişinin kusma ve mide bulantısı şikayetiyle başvurduğunu söyledi.

Hastaneye başvuran işçilerin hemen tedaviye alındığını belirten Sarı, "Yapılan kontroller sonunda hepsinin de sağlık durumunun iyi olduğu gözlendi. Tedavisi tamamlanan işçiler taburcu edildi. İlgili diğer kurumlarla birlikte tekstil fabrikasında verilen yemekten numuneler alınmış sonuçları beklenmektedir." dedi.