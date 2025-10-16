54 ülkenin iş insanları İstanbul'da! Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu başladı

Forum, bu yıl "Türkiye-Afrika İlişkilerini Güçlendirerek Ortak Kazanımları Paylaşmak" ana temasıyla gerçekleştiriliyor.

Öncelikli sektörlerin tarım ve gıda, yenilenebilir enerji, madencilik, otomotiv, tekstil, ulaşım ve lojistik, inşaat ve taahhüt, savunma sanayisi ve dijital teknolojiler olarak belirlendiği forum kapsamında iki gün boyunca "Rekabetçi ve İşbirlikçi Tekstil Değer Zincirleri", "Afrika'nın Altyapı İhtiyaçlarının Finansmanı: Afrika'nın Altyapı Gelişimi için Bir Model Olarak Türkiye'nin Yap-İşlet-Devret Deneyimi", "İlaçlar ve Medikal Malzemeler", "Türkiye-Afrika Lojistik Merkezi", "Türkiye-Afrika Kadın Liderlik ve Girişimcilik Diyaloğu" ile "Gıda Güvencesi ve Sürdürülebilir Gıda Üretimi" başlıklı paneller gerçekleştirilecek.

Forumda ikili iş görüşmeleri, ülke sunumları (Mozambik, Nijerya ve Mısır) ve G2B ile B2B görüşmeleri eş zamanlı olarak yapılacak.

- TÜRKİYE VE AFRİKA'DAN ÜST DÜZEY KATILIM

İki gün sürecek foruma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Angola Cumhurbaşkanı Joao Goncalves Lourenço ile eşi Ana Afonso Dias Lourenço, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımı bekleniyor.

Afrika Birliği Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Turizm, Sanayi ve Madencilik Komiseri Francisca Tatchouop Belobe, DEİK Başkanı Nail Olpak ve DEİK Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Fuat Tosyalı'nın yanı sıra Afrika ülkelerinden ekonomi, ticaret ve maliye bakanlarının katılacağı forum, yarın sona erecek.

İstanbul'da bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen forum, 54 Afrika ülkesinin üst düzey yöneticileri ve yaklaşık 3 bin iş adamını bir araya getiriyor.