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  • 54 yaşındaki adam 62 yaşındaki ağabeyini pompalı tüfekle öldürdü
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54 yaşındaki adam 62 yaşındaki ağabeyini pompalı tüfekle öldürdü

İzmir'de Agah Yıldız (54) çıkan kavgada ağabeyi Ahmet Yıldız'ı (62) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. İki kardeşin sık sık kavga ettikleri, son olarak dün gece gürültü nedeniyle tartıştıkları öğrenildi.

DHA20 Nisan 2021 Salı 16:06 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 16:06
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Olay, saat 13.30 sıralarında Balatçık Mahallesi 8789 Sokak'ta meydana geldi. Tornacı Ahmet Yıldız ile kendisiyle aynı apartmanda evi bulunan kardeşi Agah Yıldız arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Agah Yıldız evinden pompalı tüfeğini alıp, ağabeyi Agah Yıldız'a ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Ahmet Yıldız kanlar içinde yığıldı. Silah sesini duyan mahalleli durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ahmet Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, ağabeyini öldüren Agah Yıldız'ı gözaltına aldı. Sık sık kavga eden kardeşlerin, son olarak dün gece de gürültü nedeniyle tartıştığı öğrenildi.

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