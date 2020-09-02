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Güncel

54 yaşındaki adam hastane bahçesinde ölü bulundu

Niğde'de hastane bahçesindeki otoparkta 54 yaşındaki şahıs, otomobil içerisinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA02 Eylül 2020 Çarşamba 17:16 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 17:16
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Hastane güvenliği Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Giriş yanında bulunan otoparkta bir kişinin otomobil içerisinde hareketsiz şekilde durduğunu fark etti. Yetkililere haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil içerisinde bulunan kişinin kimliği tespit edilerek Hamdi Kıran (54) olduğu öğrenildi. Olay yeri ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset hastane morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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