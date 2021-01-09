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55 kilo 435 gram kubar esrar ele geçirildi

İstanbul Bağcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 55 kilo 435 gram kubar esrar ele geçirildi.

AA09 Ocak 2021 Cumartesi 16:57 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 16:57
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki Yenimahalle ile Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iki adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adresleri tespit eden ekipler, 8 Ocak'ta söz konusu adreslere yaptıkları eş zamanlı operasyonda, M.Ö (46) ve M.A.Y (52) isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda 55 kilo 435 gram kubar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler M.Ö, ve M.A.., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti” suçundan adliyeye sevk edildi.

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