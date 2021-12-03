5+5 OAK'tan Türkiye'de görüşme talebi! Heyet Ankara'da toplandı

AA 3 Aralık 2021 Cuma 21:27 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 21:33

MSB'den yapılan açıklamada, 5+5 OAK'ın talebi üzerine, Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu (UNSMIL) aracılığıyla Ankara'da bugün heyetler arası bir görüşme gerçekleştirildiği belirtildi.

Görüşmede, 5+5 OAK tarafından 8 Ekim 2021'de Cenevre'de açıklanan "Eylem Planı" hakkında bilgi verildiği, ayrıca Libya'nın barış, istikrar ve güvenliği için atılabilecek adımlar ele alındığı vurgulandı.

Türkiye ve Libya arasındaki tarihi bağların ve yakın dostluğun altının çizildiği görüşmede, toprak bütünlüğü ve milli birliğini sağlamış, barış, huzur ve istikrar içinde yaşayan bir Libya'nın oluşumuna katkı verecek çabaların sürdürülmesinin öneminin vurgulandığı kaydedildi.