55 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi
Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin davada, 55 sanık hakkında 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.
- AA
Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin davada, 55 sanık hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.
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