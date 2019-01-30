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55 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi

Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin davada, 55 sanık hakkında 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

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Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin davada, 55 sanık hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

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