Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 550 bin konutun dönüşümü sağlandı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '(Kentsel dönüşüm) Yasanın çıktığı 2012'den beri yaklaşık 550 bin konutun dönüşümü sağlandı.'
- AA
Geçmişte yüksek binaların ihtiyaç olduğunu ama bugün bakıldığında şehirlerin silüetini bozan, bilhassa kentsel dönüşümde, yüksek binaları istemediklerini belirten Bakan Kurum, "Kentsel dönüşüm yasanın çıktığı 2012'den beri yaklaşık 550 bin konutun dönüşümü sağlandı." ifadelerini kullandı.
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