Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 550 bin konutun dönüşümü sağlandı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '(Kentsel dönüşüm) Yasanın çıktığı 2012'den beri yaklaşık 550 bin konutun dönüşümü sağlandı.'