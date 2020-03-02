İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1769
  • EURO
    6,8856
  • ALTIN
    319.122
  • BIST100
    107310
Güncel

PKK/YPG'li 56 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 56P KK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

02 Mart 2020 Pazartesi 14:54 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 23:09

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek, 32 PKK/YPG'liyi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

24 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'den yapılan ikinci açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG’li terörist ile Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

Rejim telsizcisi düşen uçakları ararken haberi muhalif telsizciden aldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Suriye'deki Rus hava savunma sistemleri tamamen faydasız
Suriye'deki Rus hava savunma sistemleri tamamen faydasız

Suriye'deki Rus hava savunma sistemleri tamamen faydasız

ABD Savunma Bakanı paylaştı: Çarpıcı 'Türk general' detayı
ABD Savunma Bakanı paylaştı: Çarpıcı 'Türk general' detayı

ABD Savunma Bakanı paylaştı: Çarpıcı 'Türk general' detayı

'9 yılda ilk defa gökyüzündeki bir uçaktan korkmadık'
'9 yılda ilk defa gökyüzündeki bir uçaktan korkmadık'

'9 yılda ilk defa gökyüzündeki bir uçaktan korkmadık'

Rejim telsizcisi düşen SU-24'ü ararken bu sesi duydu: Vuruldu. Vuruldu. Vuruldu...
Rejim telsizcisi düşen SU-24'ü ararken bu sesi duydu: Vuruldu. Vuruldu. Vuruldu...

Rejim telsizcisi düşen SU-24'ü ararken bu sesi duydu: Vuruldu. Vuruldu. Vuruldu...
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.