02 Mart 2020 Pazartesi 14:54 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 23:09

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek, 32 PKK/YPG'liyi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

24 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'den yapılan ikinci açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG’li terörist ile Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.