56 yaşındaki Gülser aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor

AA 7 Eylül 2021 Salı 12:14 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 12:14

Bir süre önce Kovid-19 testi pozitif çıkan ve Ordu Üniversitesi (ODÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Yıldız'ın karantinaya girerek süreci evinde geçirmesi istendi.

Vücudunda ağrıların başlaması ve solunumda güçlük çekmesi üzerine yeniden aynı hastaneye başvuran Yıldız'ın tedavisine burada devam edildi.

Hastanede tedavisi süren iki çocuk annesi Gülser Yıldız, AA muhabirine, çevresinden "Kovid-19 hastalığının grip gibi geçirileceği, aşının zararlı olabileceği" şeklinde yanlış duyumlar aldığını söyledi.



Bu söylentilerin etkisinde kaldığını dile getiren Yıldız, "Keşke aşımı olsaydım. Aşımı olsaydım hastalığı bu kadar ağır geçirmemiş olurdum. Eski sağlığıma kavuştuktan sonra ilk fırsatta aşı olacağım." dedi.

Kovid-19'a yakalanan eşi ve kızının bu süreci evde geçirdiğini belirten Yıldız, eşinin de ağrılarının sürdüğünü söyledi.

Yıldız, kızının aşısını yaptırdığını ancak eşinin de aşı olmadığını anlatarak, "Bu süreci beraber çekiyoruz." ifadelerini kullandı.

Aşı olmayanlara çağrıda bulunan Yıldız, "Herkesin aşısını olmayı tavsiye ederim. Bu süreç çok zor. Aşımı olsaydım hastalığı bu kadar ağır geçirmezdim. Hastalığa yakalanınca, aşı olacağım diye beklememek gerektiğini, hemen aşıyı olmamız gerektiğini anladım." diye konuştu.



- "SOSYAL MEDYA BİR BİLGİ KAYNAĞI DEĞİLDİR"

Gülser Yıldız'ın tedavisini üstlenen ODÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt ise Kovid-19'a karşı en büyük silahın aşı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ancak sosyal medyada vatandaşları yanlış bilgilendiren ve yönlendirenler var. Bu nedenle gerçekten çok zorluk çekiyoruz. Artık biz de pandemiden kurtulmak istiyoruz. Aşı karşıtlarına sesleniyorum, bilime inansınlar. Vatandaşlarımıza da sesleniyorum, sosyal medyadan bilim öğrenilmez. Doğru bilgi, bilim insanından ve doğru kaynaktan öğrenilir. Sosyal medya bir bilgi kaynağı değildir. Burada gerçek anlamda bilgi kirliliği var."

Aşı çalışmaları tamamlandığında salgının etkisini azaltmasıyla maskelerin artık bir kenara bırakılacağının bilincinde olunmasını isteyen Enginyurt, "Herkes bu hastalıktan bir an önce kurtulmak istiyor. Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum." dedi.