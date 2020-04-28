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56 yaşındaki kadın Kovid-19'u yendi

Burdur'un Bucak ilçesinde 56 yaşındaki kadın, koronavirüsü yenerek tedavisini tamamladı, alkışlar arasında taburcu oldu.

IHA28 Nisan 2020 Salı 14:11 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 14:11
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Burdur’un Bucak ilçesinde ilk korona virüsü vakası olan 61 yaşındaki kadın hastanın hastaneden taburcu olmasının ardından bugün bir kişi daha taburcu oldu. 13 Nisan Pazartesi günü Bucak Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alınan, Bademağacı’nda yaşayan kadın hastanın tedavisini tamamladı. Tedavisi tamamlanan 56 yaşındaki kadın hasta, bugün hastaneden taburcu oldu. Taburcu olan kadın Bucak Devlet Hastanesi Başhekimi Bilal Tanrıtanır başta olmak üzere, hastane personeli tarafından alkışlarla uğurlandı. Kadın hasta tüm hastane sağlık çalışanlarına el salladı ve herkese teşekkür etti.

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