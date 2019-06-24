565 öğrenci LGS’yi  tam 12’den vurdu

Milli Eğitim Bakanlığınca, 1 Haziran 2019’da yapılan LGS sınav sonuçları dün açıklandı. MEB bu yıl ilk kez ‘Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu’nu da yayımladı. MEB’in Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisinin yedincisinde ‘2019 Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav’ ele alındı. Bu raporda, 2019 Ortaöğretime Geçiş Sınavı’na giren öğrencilerin sınav performansları incelendi ve detaylı analizler yapıldı. Merkezi sınava 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurdu, bu öğrencilerden 1 milyon 29 bin 555’i sınava katıldı. 565 öğrenci, merkezi sınavın her iki oturumundaki tüm sorulara doğru cevap vererek tam puan aldı. Bu öğrencilerin 66 farklı ilde bulunduğu belirlendi.2018 LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarına göre Türkiye genelinde 18 öğrenci 500 tam puan alarak birinciliği paylaşmıştı.

BAŞARI ORANI ARTTI

Sınav sonrasında her iki oturuma ait hiçbir soru iptali olmadı. 2019 yılı LGS sınavında sözel oturumda soru sayısı 20 olan Türkçe alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 11.75; soru sayısı 10 olan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 6.88, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinde 6.83 ve Yabancı Dil alt testinde ise 4.65 olarak gerçekleşti. Her bir alt testte 20 soru içeren sayısal oturumda ise Fen Bilimlerinde alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 9.97 ve Matematik alt testinde 5.09 olarak hesaplandı. Rapora göre, matematik ve fen bilimlerindeki başarı 2018’e göre arttı. Yabancı Dil alt testi dışındaki tüm alt testlerde 2019 merkezi sınavda boş bırakılma oranları 2018’e göre düşüş gösterdi.