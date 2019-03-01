57 bin 191 kișinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı
İçișleri Bakanlığınca yapılan inceleme sonucu 57 bin 191 kișinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı.
- AA
İçișleri Bakanlığınca yapılan inceleme sonucu 57 bin 191 kișinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı.
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