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570 parça sikke ve madalyon yakalandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda madalyon ve sikkelerden oluşan 570 parça tarihi eser ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

AA07 Nisan 2020 Salı 11:57 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 11:57
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ilçede ikamet eden Ö.C'nin, tarihi eser niteliği taşıyan objeleri satmak için alıcı aradığı yönünde bilgiye ulaştı.

Jandarma ekipleri, fiziki takibe aldıkları şüpheliyle, alıcı gibi davranarak temas kurdu.

Ö.C, elindeki Roma dönemine ait olduğu belirtilen sikkeyi jandarmaya satmaya çalışırken yakalandı.

Ekipler, şüphelinin üzerinde ele geçen tarihi eser niteliğindeki 570 parça madalyon ve sikkeye el koydu.

Zanlı, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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