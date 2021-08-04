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Güncel

58 yaşındaki babasını bıçaklayarak katletti

Gaziantep'te oğlu tarafından bıçaklanan Suriye uyruklu Ali Hamed (58) 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Bu arada babasının ölümüne yol açtıktan sonra kaçan şüphelinin yakalanması ile ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA4 Ağustos 2021 Çarşamba 15:06 - Güncelleme: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 15:06
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Olay, 26 Temmuz günü akşam saatlerinde Karacaahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed Hamed ile babası Ali Hamed arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Muhammed Hamed, mutfaktan aldığı bıçakla babasını bıçakladı. Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Hamed, yapılan ilk müdahalenin ardından Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakımında 9 gündür tedavi gören Ali Hamed, sabaha karşı kurtarılamadı. Ali Hamed'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Bu arada babasının ölümüne yol açtıktan sonra kaçan şüphelinin yakalanması ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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