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5.8’lik deprem yol gösterici olacak

İstanbul’da yaşanan deprem sırasında okullarda yapılan tüm video kayıtları mercek altına alınacak. Sonuçlar, Okul Tabanlı Afet Eğitimi Programları’nın güncelleştirilmesinde kullanılacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı, geçen hafta yaşanan İstanbul Silivri merkezli deprem sırasında okullarda kayıt altına alınan anları, Okul Tabanlı Afet Eğitimi Programı’nı geliştirmek üzere kullanacak. Öğrencilere kol kanat geren tüm eğitim ailesine teşekkürlerini ileten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Yaşanan bu tecrübenin her saniyesi gelecekte yaşanacak olası afetler için çok kıymetli bir yol gösterici. Bu nedenle oluşturduğumuz ekiple okullarda deprem anlarına ilişkin tüm kayıtları bütün parametreleriyle mercek altına alacağız ve Okul Tabanlı Afet Eğitimi Programları’nı bu çalışmadan elde edilecek sonuçlarla güncelleyeceğiz” dedi. 

İÇERİKLER GÜNCELLEŞTİRİLDİ   

 Bakan, öğretmen eğitimlerinde ilk kez dijital materyaller hazırlandığını belirterek animasyon, video ve grafiklerden oluşan bu zenginleştirilmiş öğrenme materyallerinin, ‘Okul Tabanlı Afet Eğitimi ve Etkinlik’ kitapları ve Eğitim Bilişim Ağı üzerinden de tüm öğretmenlerin erişimine açıldığını kaydetti. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, afet eğitimi konusunda 2019’da düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerine toplam 74 bin 990 öğretmen katıldı.

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