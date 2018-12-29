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6 adet daha Bayraktar TB2 İHA/SİHA teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanlığı, Bayraktar TB2 İHA/SİHA'lardan 6 adet İHA'nın daha teslim edildiğini duyurdu.

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Savunma Sanayii Başkanlığı'nca, TSK'nın envanterine giren ilk milli İHA/SİHA platformu olan Bayraktar TB2 İHA/SİHA'lardan 6 adet İHA'nın daha kabulünün gerçekleştiği duyuruldu.

 

(aksam.com.tr)

 

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