Bursa’nın İnegöl ilçesinde 6 araç köprü üzerinde birbirine girdi

İnegöl’den Alanyurt’a seyir halinde olan 35 AY 2477 plakalı özel otomobile Özdilek Köprüsü üzerine geldiği sırada, arkasından seyir halinde olan 16 Z 5480 plakalı özel otomobil kayganlaşan yolda duramayarak çarptı. Aynı istikamette seyir halinde olan 16 BAH 82, 16 KMG 72, 26 VE 926 ve 16 R 1153 plakalı araçların ardı ardına birbirlerine çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. 6 aracın karıştığı kazada yaralanan olamazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza yerine gelen trafik ekipleri, gerekli işlemlerin ardından araçları kaza yerinden kaldırarak yolu yeniden trafiğe açtı.