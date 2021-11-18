6 aylık hamile Sabahat aşısını ertelemenin pişmanlığını yaşıyor

AA 18 Kasım 2021 Perşembe 11:29 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 11:29

Reyhanlı ilçesinde oturan 24 yaşındaki Tatlı'nın yaklaşık 3 hafta önce yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Hastalığın ilk zamanlarını hafif geçiren ancak birkaç gün önce şikayetleri artan Tatlı, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bu zamana kadar aşı olmayı erteleyen Tatlı, koronavirüs servisinde oksijen desteğiyle hastalığı atlatacağı ve bebeğine kavuşacağı günü bekliyor.

Sabahat Tatlı, AA muhabirine, testinin pozitif çıkmasının ardından ilk günlerde çok fazla belirti yaşamadığını söyledi.

Gün geçtikçe durumunun ağırlaştığını anlatan Tatlı, "Çok yorulmaya başladım. Çok fazla öksürüyordum. Ciğerlerimde ağrı hissediyordum. Bu sırada ciğerlerimden kan gelince hastaneye gitmek zorunda kaldık." dedi.

Tatlı, konuşmakta bile zorlandığını, hastalığını çok ağır geçirdiğini ve aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşadığını belirterek, "Herkes aşı olsun. Çok kötü bir hastalık. Allah kimseye yaşatmasın. O kadar kötü bir şey ki ölümden beter. İnsanın kalbine bile vuruyor. Ciğerlerim yorgun, ellerim ve ayaklarım tutmuyor, yemek yiyemiyorum. Bir de hamileyim. O kadar kötüyüm ki anlatamam." ifadelerini kullandı.

- AŞILARINI TAMAMLAYAN EŞİNDEN "AŞI OLUN" ÇAĞRISI

Faruk Tatlı da kendisinin aşılarını tamamladığını ancak eşinin hamileliği nedeniyle ertelediğini dile getirdi.

Son günlerde sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine eşini hastaneye yatırmak durumunda kaldıklarını anlatan Tatlı, şunları kaydetti:

"Hamile olduğu için de aşı olmak istememişti. 3 aylık olduktan sonra olabileceği söylendi ama kendisi yine de güvenemedi. O sebeple bu kadar ağır geçiriyor. Aşı olsaydı belki de bu kadar ağır olmayacaktı. Şimdi pişmanlık duyuyor. Herkesin aşı olmasını tavsiye ediyoruz. Olmayanların neler çektiğini ancak bizim gibi çekenler bilir."

Tatlı, hastanede kendilerine her türlü imkanın sağlandığını belirterek, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.