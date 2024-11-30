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Görüntüleri paylaşıldı! 6 ayrı organize suç örgütüne operasyon

6 ayrı organize suç örgütüne yönelik Kasım ayı içinde Jandarma tarafından düzenlenen “KUYU” operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı. 29'u tutuklandı.

İHA30 Kasım 2024 Cumartesi 08:50 - Güncelleme:
Görüntüleri paylaşıldı! 6 ayrı organize suç örgütüne operasyon
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik kasım ayı içinde Jandarma tarafından düzenlenen "Kuyu" operasyonlarında 46 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da R.B.'nin elebaşılığını yaptığı (Kuyu-47), Samsun'da N.B.'nin elebaşılığını yaptığı (Kuyu-48), Giresun'da R.N.'nin elebaşılığını yaptığı (Kuyu-49), Antalya'da Ü.K., H.B. ve M.H.'nin elebaşılığını yaptığı 3 farklı örgüt (Kuyu-50) olmak üzere; 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik kasım ayı içinde Jandarma tarafından düzenlenen "Kuyu" operasyonlarında 46 şüpheli yakalandığını belirterek 29'unun tutuklandığını, 15'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğer 2 şüphelinin işlemlerine ise devam edildiğini bildirdi.

"Organize suç örgütlerinin artık nefesi kesildi. Biz yine de durmadan duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören hiçbir organize suç örgütüne fırsat vermiyoruz" diyen Bakan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul (Kuyu-47), Samsun (Kuyu-48), Giresun (Kuyu-49), Antalya (Kuyu-50) olmak üzere 4 il merkezli düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Nitelikli Yağma, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Tehdit ve Şantaj, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Tefecilik, Göçmen Kaçakçılığı ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar, çok sayıda kesici/delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

Huzuru tesis etmek için yer, zaman ve mekân ayırt etmeksizin organize suç yapılanmalarıyla mücadelemizi yılın 365 günü, gece gündüz demeden sürdürüyoruz."

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