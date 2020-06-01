6 bin paket sigara ele geçirildi

DHA 01 Haziran 2020 Pazartesi 12:46 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 12:46

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kamyonetin içerisinde kaçak sigara bulunduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'ndeki bir apartmanın önünde bulunan kamyoneti takibe aldı. Ekipler,

araca binerken kamyonetin sürücüsü Bahattin B.'yi (33) yakalayarak gözaltına aldı. Kamyonette yapılan aramalarda da 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Bahattin B.'nin hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılırken, sevk edildiği adliyede adli makamlarca serbest bırakıldı.