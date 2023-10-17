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6 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

AA17 Ekim 2023 Salı 10:28 - Güncelleme:
6 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı
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Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yasa dışı faaliyeti olan kişi veya kişileri tespit etmek, suç ve suçluların bağlantılarını ortaya çıkartabilmek için yaptığı çalışmalarda Yunanistan'a kaçmaya çabalayan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Ekiplerin bir başka operasyonunda ise "kasten adam öldürme" suçundan aranması olan 2 şüpheli ve bir düzensiz göçmen sınır hattında yakalandı.

FETÖ şüphelileri ile diğerlerinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Düzensiz göçmen de İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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