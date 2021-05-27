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Güncel

6 FETÖ'cü itirafçı oldu

Niğde merkezli 7 ilde FETÖ'nün 'askeri mahrem' yapılanmasına yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 6 şüpheli etkin pişmanlık hükümleri kapsamında serbest bırakıldı.

AA27 Mayıs 2021 Perşembe 21:31 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 21:31
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Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 16 şüpheliden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla salıverildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Niğde, Van, Kayseri, Adana, Şırnak, Aksaray ve Manisa'da belirlenen adreslere 26 Mayıs'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 6'sı muvazzaf, 3'ü emekli ve 7'si meslekten ihraç edilen 16 zanlı yakalanmıştı.

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