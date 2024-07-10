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Güncel

6 gündür kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni bulundu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan Necip Erbaş, ölü bulundu.

DHA10 Temmuz 2024 Çarşamba 01:40 - Güncelleme:
6 gündür kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni bulundu
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3 Temmuz günü Kadirli ilçesinde evinden çıkıp, bir daha dönmeyen Necip Erbaş'a ulaşamayan yakınları, jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Erbaş'ın 6 gündür kayıp olarak arandığı sırada, Kadirli- Andırın karayolu Yenigün köyü yakınlarında vatandaşlar, gece saatlerinde bir erkek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekibi, cesedin kayıp Erbaş'a ait olabileceği ihtimaline karşı yakınlarına haber verdi.

Bölgeye gelen Erbaş'ın yakınları, cesedi teşhis etti. Olay yerindeki incelemenin ardından Erbaş'ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Erbaş'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlikle kazanacak.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

  • Necip Erbaş
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