13 Ağustos 2025 Çarşamba
  • 6 il merkezli 16 ilde operasyon! 2 milyar TL işlem hacmi bulunan 34 kişiye gözaltı
Güncel

6 il merkezli 16 ilde operasyon! 2 milyar TL işlem hacmi bulunan 34 kişiye gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 il merkezli 'Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 2 milyar TL işlem hacmi bulunan 34 şüpheliyi yakaladıklarını açıkladı.

AA13 Ağustos 2025 Çarşamba 08:17 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, jandarma ekiplerince Uşak, İzmir, Gaziantep, Kayseri, Yozgat ve Şanlıurfa merkezli olmak üzere Hatay, Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, Bitlis, Nevşehir, Sakarya, Mersin ve Bartın'da yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şüphelilerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 34 zanlının yakalandığını ifade eden Yerlikaya, şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden sahte "motor, televizyon ve konteyner" ilanıyla vatandaşları dolandırdıkları, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden "kripto borsasında para kazanma" gibi ilanlarla dolandırıcılık yaptıklarının tespit edildiğini aktardı.

Şüphelilerden 29'unun tutuklandığını, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımız ile Jandarmamızı tebrik ediyorum. Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

