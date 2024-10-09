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  • 6 ilde düğmeye basıldı... ''6-8 Ekim olayları''na karışanlara operasyon
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6 ilde düğmeye basıldı... ''6-8 Ekim olayları''na karışanlara operasyon

Erzurum merkezli operasyonda, Aynularab (Kobani) bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te yaşanan olaylara karıştığı iddiasıyla 25 şüpheli yakalandı. Bu kapsamda Erzurum, İstanbul, Tekirdağ, Mersin, Aydın ve Eskişehir'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

AA9 Ekim 2024 Çarşamba 16:15 - Güncelleme:
6 ilde düğmeye basıldı... ''6-8 Ekim olayları''na karışanlara operasyon
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Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) şubeleri ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda Aynularab (Kobani) bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te Karayazı, Karaçoban, Tekman ve Hınıs ilçelerinde sokak eylemlerine katılarak güvenlik güçlerine, kamu kurumlarına yönelik taşlı ve molotoflu saldırıda bulunduğu iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda Erzurum, İstanbul, Tekirdağ, Mersin, Aydın ve Eskişehir'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 25 zanlı, güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesine sevk edildi.

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