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6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 16 kişi yakalandı

İzmir merkezli 6 ilde jandarma ekiplerince yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirildi. Çeşitli adreslere yapılan baskında 16 şüpheli gözaltına alındı.

IHA21 Ocak 2025 Salı 14:28 - Güncelleme:
6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 16 kişi yakalandı
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Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, banka ve telekomünikasyon şirketleri ile yapılan yazışmalar sonucu tespit edilen şüphelilerin 1 yıllık hesap hareketlerinin yaklaşık 378 milyon TL olduğu, bu tutarların yurtiçi/dışı kripto borsalarına ve farklı banka hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak İzmir merkezli İstanbul, Aydın, Sakarya, Adana ve Mersin olmak üzere toplam 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 33 adet dijital materyal ele geçirilirken, olayla ilgili 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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