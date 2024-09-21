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Güncel

6 ilde “KUYU-27” operasyonu düzenlendi

Antalya merkezli 6 ilde elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan Beratcan Gökdemir'in yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik “KUYU-27” operasyonu düzenlendi

21 Eylül 2024 Cumartesi 08:03 - Güncelleme:
6 ilde “KUYU-27” operasyonu düzenlendi
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