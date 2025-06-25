6 ilde narkotik harekatı: Zehir tacirlerine geçit yok!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 6 ilde icra edilen eş zamanlı narkotik operasyonunda 548 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 185 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

"548 kg Uyuşturucu Madde Ele Geçirdik, 172 TUTUKLAMA"



İstanbul merkezli 6 ilde Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yapan Sokak Satıcılarına yönelik düzenlediğimiz operasyonlarımızda; 548 kg Uyuşturucu Madde ele geçirdik, 185 şüpheliyi yakaladık❗️



Şüphelilerden;

⛔172'si... pic.twitter.com/W9oQrWpRsR — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 25, 2025

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul'un 24 ayrı ilçesi merkezli olmak üzere Kırklareli, Van, Hatay, Diyarbakır ve Isparta'da sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda; 548 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik, 185 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerden 172'si tutuklandı. 13'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda, 325 kilogram eroin, 172 kilogram skunk, 51 kilogram metamfetamin ele geçirildi" ifadelerine yer verdi.