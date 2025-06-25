İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2025 Çarşamba / 29 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,7359
  • EURO
    46,1593
  • ALTIN
    4248.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 6 ilde narkotik harekatı: Zehir tacirlerine geçit yok!
Güncel

6 ilde narkotik harekatı: Zehir tacirlerine geçit yok!

Zehir tacirlerine karşı amansız mücadele devam ediyor. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen narkotik operasyonlarında 548 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 185 şüpheli yakalandı.

AA25 Haziran 2025 Çarşamba 13:59 - Güncelleme:
6 ilde narkotik harekatı: Zehir tacirlerine geçit yok!
ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 6 ilde icra edilen eş zamanlı narkotik operasyonunda 548 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 185 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul'un 24 ayrı ilçesi merkezli olmak üzere Kırklareli, Van, Hatay, Diyarbakır ve Isparta'da sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda; 548 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik, 185 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerden 172'si tutuklandı. 13'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda, 325 kilogram eroin, 172 kilogram skunk, 51 kilogram metamfetamin ele geçirildi" ifadelerine yer verdi.

  • Zehir taciri
  • narkotik operasyon
  • uyuşturucu ele geçirme

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.