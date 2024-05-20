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6 ilde operasyon! Gözaltına alınan 85 şüpheliden 9'u tutuklandı

Çankırı merkezli 6 ilde uyuşturucu, çocuğun cinsel istismarı ve akaryakıt kaçakçılığı suçlarına yönelik operasyonda yakalanan 85 şüpheliden 9'u tutuklandı.

AA20 Mayıs 2024 Pazartesi 11:55 - Güncelleme:
6 ilde operasyon! Gözaltına alınan 85 şüpheliden 9'u tutuklandı
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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şabanözü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığınca Çankırı, Ankara, Aydın, Bolu, Gaziantep ve Mersin illerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak, çocuğun cinsel istismarı ve akaryakıt kaçakçılığı suçlarını işleyen 22'si tutuklu toplam 107 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 312 gram kubar esrar, 93 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram skunk, 10 gram kenevir tohumu, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 33 uyuşturucu hap, 23 tabanca fişeği, 17 cep telefonu, 17 sim kart, 85 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi, 85 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüphelilerden 68'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 17'si adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

  • uyuşturucu çocuk istismarı
  • akaryakıt kaçakçılığı
  • şüpheli tutuklama

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