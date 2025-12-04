İSTANBUL 17°C / 9°C
  • 6 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 119 gözaltı
Güncel

6 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 119 gözaltı

6 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonlarında 2 kaçak silah imalathanesi deşifre edilirken 119 şüpheli yakalandı

4 Aralık 2025 Perşembe 09:06
6 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 119 gözaltı
Jandarma ekiplerince 6 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonlarında 119 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erzurum, Antalya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Zonguldak'ta silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 2 kaçak silah imalathanesi deşifre edilirken, 148 ruhsatsız tabanca, 50 uzun namlulu tüfek, 113 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 311 silah ele geçirildi.

Operasyonlarda suçüstü yakalanan 119 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

  • kaçakçılık operasyonu
  • silah imalathanesi
  • yakalanan şüpheliler

Popüler Haberler
