6 ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon! 3 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Şanlıurfa merkezli olarak bu kentin yanı sıra İstanbul, Mersin, Konya, Sakarya ve Bolu'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suriye ve Irak uyruklu diğer 4 şüphelinin ise sınır dışı edilmesine karar verildi.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik jandarma ekiplerince 14 Mayıs'ta 6 ilde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınmış, 10 dijital materyal ele geçirilmişti.