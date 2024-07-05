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6 katlı bina çatlaklar nedeniyle boşaltıldı

Esenler'de inşaat çalışması sırasında çatlaklar oluşan bitişikteki 6 katlı bina boşaltılarak mühürlendi.

AA5 Temmuz 2024 Cuma 12:50 - Güncelleme:
6 katlı bina çatlaklar nedeniyle boşaltıldı
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Fevzi Çakmak Mahallesi 1120 Sokak'taki çalışma yapılan bir inşaatın bitişiğindeki binada çatlaklar oluştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerin ardından binada oturanlar tahliye edilirken, apartman mühürlendi.

Esenler Belediyesinden yapılan açıklamada, 5 ailenin yaşadığı tedbir amacıyla boşaltılan binadaki 17 kişinin otele yerleştirildiği, bir ailenin ise akrabalarının yanına gittiği belirtildi.

Belediyenin teknik ekiplerinin 3 gün boyunca binada kayma olup olmadığı yönünde ölçümler yapacağı, buna göre binanın akıbeti hakkında karar verileceği ifade edilen açıklamada, binanın 1988'de inşa edildiği ve üstteki iki katının kaçak olduğu kaydedildi.

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