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  • Ankara'da 6 katlı binanın giriş katında doğal gaz patlaması: 1 ölü
Güncel

Ankara'da 6 katlı binanın giriş katında doğal gaz patlaması: 1 ölü

Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 katlı apartmanın girişinde doğal gaz patlaması sonucu yangın çıktı, 1 kişi yaşamını yitirdi.

AA29 Eylül 2023 Cuma 07:54 - Güncelleme:
Ankara'da 6 katlı binanın giriş katında doğal gaz patlaması: 1 ölü
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Alınan bilgiye göre, Küçük Kayaş Mahallesi 1856 Sokak'taki bir apartmandan sabah 07.10 sularında patlama sesi duyuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekipleri ise patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti.

Patlama sırasında evde bulunan yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.

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