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6 katlı inşaatın asansör boşluğuna düşen sıva ustası öldü

Erzurum'un Oltu ilçesinde, 6 katlı inşaatın asansör boşluğuna düşen sıva ustası öldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA10 Aralık 2021 Cuma 16:36 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 16:36
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İlçeye bağlı Karabekir Mahallesi Şehit Erhan Babacan Caddesi'ndeki 6 katlı bir inşaatta sıva ustası olarak çalışan Şerafettin Polat (64) dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

Olaydan bir süre sonra Polat'a ulaşamayan yakınları durumu arkadaşlarına iletti.

İnşaata gelen arkadaşları, asansör boşluğundaki kan izlerini takip edince Polat'ın kanlar içinde yerde hareketsiz yattığını gördü.

Çağrılan polis, sağlık ve itfaiye ekiplerince yapılan incelemelerde Polat'ın sıva yaparken asansör boşluğuna düşüp öldüğü anlaşıldı.

Polat'ın cesedi, otopsi yapılması amacıyla Oltu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karabekir Mahallesi Muhtarı Muammer Yeşilyurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Polat'ın asansör boşluğundaki çimento kağıtlarının arasına düştüğü için ilk etapta fark edilmediğini söyledi.

Polat'ın kan izlerini takip eden arkadaşlarınca bulunduğunu anlatan Yeşilyurt, cesedinin de itfaiye görevlilerince ip bağlanarak asansör boşluğundan çıkartılabildiğini anlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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