6 kelebek hastası ilk kez katı gıdayla beslendi

AA 4 Kasım 2021 Perşembe 17:27 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 17:27

Ağır bir cilt hastalığı olan, halk arasında "kelebek hastalığı" diye bilinen rahatsızlık nedeniyle yemek borusu kapanan 6 çocuk, Diyarbakır'dan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

KSBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Uygun ve ekibi tarafından özel yöntemlerle cerrahi operasyon yapılan çocukların yemek borusu, balon yöntemiyle tedavi edildi.

Uygun, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğduğundan beri sadece su, süt, meyve suyu gibi sıvı gıdalar alabilmesi nedeniyle yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocukların vücudunun, hastalıkla mücadelede ederken zayıf düştüğünü söyledi.

Hastaların özel yöntemlerle ameliyat edilmesi gerektiğini belirten Uygun, sözlerini şöyle devam etti:

"Bu çocuklarımız hayatlarında hiç kebap, et yememişler. Tedavinin ardından yemeklerini yemeye başladılar. Burada tedavilerini yaptık ve onları taburcu ediyoruz. Kütahya Çocuk Cerrahisi Kliniği olarak kelebek hastalarımızın hizmetindeyiz. Bu hastalarda ciltte ciddi sıkıntılar olduğu gibi yemek borularında da ciddi darlıklar olabiliyor. Buna bağlı olarak da özellikle katı gıda yemekte ciddi sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Bu tür hastalarımızı uzun süredir hastanemizde tedavi ediyoruz ve bu tedaviyi yapmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz."

Uygun, Türkiye'nin her yerinden Kütahya'ya gelen 100'ün üzerinde hastayı tedavi ettiklerini aktardı.

Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır da kelebek hastası bir çocuğu olduğunu söyledi.

Kütahya'nın kelebek hastalarının yemek borusu tedavisinde bir merkez haline geldiğini dile getiren Çalışır, "Derneğimize kayıtlı 310 hastamız var. Ben de bir kelebek hastası annesi olarak herkese sesleniyorum. Hiç kimse çekinmesin, hastalık ve sağlıkları bizim için çok önemli. Gelsinler müracaatlarını yapsınlar. En azından rahat beslenebilsinler. Bu çocuklar, rahat beslendiği zaman yaraları ve vücut dirençleri hızlı toparlanıyor ve normal hayatlarını idame ettirebiliyorlar." diye konuştu.

Doğuştan kelebek hastası Büşra Eğil de tedavisinin ardından ilk kez katı gıdalar yiyebildiğini dile getirerek, "Şimdi çok şükür, boğazım açıldı ve yemek yiyebiliyorum. Daha önce yemek yemekte çok zorlanıyordum. Yediğimden tat alamıyordum. Fakat şimdi çok rahat bir şekilde yemek yiyebiliyorum." ifadelerini kullandı.

Ülger Berivan Direkçi de kelebek hastalarına, Kütahya'ya gelerek tedavi olmaları çağrısında bulundu.