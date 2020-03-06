6 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM market 6 Mart haftanın fırsatları sizlerle

06 Mart 2020 Cuma 08:04 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 08:04

BİM market 6 Mart haftanın fırsatları neler? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 6 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta salı ve cuma günleri yenilenen BİM aktüel ürünleri müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. Cazip fırsatları müşterilerinin beğenisine sunan BİM markette bu hafta yine çeşitli ürünler raflardaki yerini alacak. BİM'e bu hafta elektronik, ev eşyası ve anne bebek ürünleri geliyor. BİM'de Huawei Y5 2019 Cep Telefonu 899,00 TL'den, LG K11 Cep Telefonu 879,00 TL'den, 2. Nesil AirPods ve Şarj Kutusu 849,00 TL'den ve 32' HD Uydu Alıcılı Televizyon Dijitsu 749,00 TL'den satılacak. BİM 6 Mart aktüel ürünler listesine gelin hep birlikte göz atalım...

6 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI!

BİM'de Huawei Y5 2019 Cep Telefonu 899,00 TL'den, LG K11 Cep Telefonu 879,00 TL'den, 2. Nesil AirPods ve Şarj Kutusu 849,00 TL'den ve 32' HD Uydu Alıcılı Televizyon Dijitsu 749,00 TL'den bugün raflardaki yerini alacak.

BİM MARKET 6 MART HAFTANIN FIRSATLARI SİZLERLE