6 milyonluk zimmete pişkin savunma

Eskişehir 6’ncı İcra Müdürü Sedat Dilber (44) yılbaşında yapılacak denetimlerden önce geçen Aralık ayında firar ederek ortadan kayboldu. Bir yakınını avukata gönderen Dilber, zimmetine para geçirdiğini ve miktarın tespit edilerek, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi.

Avukatın, savcılığa ihbarda bulunmasıyla başlatılan soruşturma sonunda Sedat Dilber ve kardeşleri Hasan Hüseyin ile İmdat Diber’in (42) İstanbul’da kiraladıkları bir evde saklandığı tespit edildi. ‘Zimmet’ soruşturması kapsamında polis ekipleri, Bağcılar’daki eve baskın yaptı. Sedat Dilber ve 2 kardeşi gözaltına alındı. Evli ve 2 çocuk babası Sedat Dilber ile İmdat Dilber tutuklandı, Hasan Hüseyin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Dilber ve iki kardeşinin yargılanmasına devam edildi.

SAVCILIK HATALI

Son savunmalarını yapan sanıklardan Sedat Dilber, samimi itiraflarda bulunduğunu ve parayı yerine koyma amacında olduğunu ifade ederek, “Bu amaçla yurt dışına çıkmıştım. Fakat parayı toparlayamadım” dedi.

Savunmasında savcılık denetimlerini eleştiren Dilber, “Savcılık tarafından sağlıklı bir şekilde denetim yapılsaydı olay ortaya çıkardı. Dolayısıyla nitelikli zimmet suçu yoktur. Benim düzenlemiş olduğum reddiyat makbuzları zimmet suçunun yasal unsurudur, ayrı bir suçu oluşturduğu kanaatinde değilim. Soruşturma makamlarına samimi olarak beyanda bulundum, gerekli açıklamaları yaptım. İade etmiş olduğum ve ulaşılmasını sağlamış olduğum maddi değerler de nazara alınarak, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını düşünüyorum. Hatamı kabul ediyorum, pişmanım, ben aslında bu zararı gidermek istiyorum ama cezaevinde olduğum için zarar gideremiyorum. Bunu mahkemenin takdirine sunuyor ve zararın giderilebilmesi için tahliyemi talep ediyorum” diye konuştu. Mahkeme heyeti tutuklu sanık Sedat Dilber’e ‘zimmet ve resmi belgede sahtecilik’ suçundan 30 yıl 24 ay 15 gün, kardeşi İmdat Dilber’e ‘zimmet suçuna yardım etmek’den 8 yıl hapis cezası verdi. Davanın tutuksuz sanığı olan diğer kardeş Hasan Hüseyin Dilber ise beraat etti.