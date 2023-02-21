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Gözaltına alınan müteahhitler tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin İstanbul'da gözaltına alınan 6 müteahhitten 3'ü tutuklandı

IHA21 Şubat 2023 Salı 20:52 - Güncelleme:
Gözaltına alınan müteahhitler tutuklandı
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü meydana gelen ve 10 farklı ilde etkili olan 2 deprem sebebiyle yıkılan binalarla ilgili Gaziantep ve Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'taksirle öldürme' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yıkılan binalardan Doğansoy Apartmanı müteahhidi V.R.Ö., Şadoğlu Apartmanı müteahhidi N.H., Serap Apartmanı müteahhidi R.Ö., Zorlu Apartmanı müteahhidi N.G., Bahçelioğlu Apartmanı müteahhidi A.K. ve Mazıcı Apartmanı müteahhidi M.D. yakalanarak gözaltına alınmıştı. Konu ile ilgili yakalanan V.R.Ö., N.H. ve R.Ö. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken, N.G., A.K. ve M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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