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  • 6 ortağın aday belirsizliği! CHP'li Ağbaba bile hayalini açıkladı
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6 ortağın aday belirsizliği! CHP'li Ağbaba bile hayalini açıkladı

CHP'li Veli Ağbaba, partisinin cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Ağbaba, adayın Altılı Masa'nın iki toplantısı sonrasında duyurulacağını ifade etti.

21 Ocak 2023 Cumartesi 01:38 - Güncelleme:
6 ortağın aday belirsizliği! CHP'li Ağbaba bile hayalini açıkladı
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Ağbaba, Malatya'daki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, bu yıl Malatya'ya kamu yatırımları için bütçeden ayrılan miktarı az bulduklarını söyledi.

"ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU'DUR"

Ülke gündemiyle ilgili değerlendirmelerinin ardından Ağbaba, gazetecilerin cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili sorusu üzerine, şunları aktardı:

"Altılı masanın adayına, altılı masa karar verecek ama bize sorarsanız CHP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Tekrar söylüyoruz, altılı masanın gösterdiği aday, bizim adayımız olacak. Bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu, takdir altılı masanın. Önümüzdeki hafta bir toplantı yapılacak, sonra geniş kapsamlı bir toplantı yapılacak, sonrasında adayımız açıklanacak. Açıklanacak aday, Millet İttifakı'nın adayı olacak. Aday tarifi yapıyoruz; herkesle konuşabilen, geçmişte kirli, karanlık işleri olmayan, bürokrasi, devlet deneyimi olan birisi olsun istiyoruz. İçimizden geçen umarım Kemal Kılıçdaroğlu olur."

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