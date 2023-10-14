6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

MSB, 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.