6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

MSB, 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 14, 2023
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
"Terörist neredeyse hedefimiz orası!"... pic.twitter.com/zG5I3wNv96