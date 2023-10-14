İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2023 Cumartesi / 30 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7727
  • EURO
    29,2415
  • ALTIN
    1725.74
  • BIST100
    8113.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu

14 Ekim 2023 Cumartesi 17:42 - Güncelleme:
6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
ABONE OL

MSB, 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.