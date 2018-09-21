6 terörist öldürüldü

<p> İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ağrı-Doğubayazıt kırsalına hava destekli operasyon düzenlendiği bildirildi.</p> <p> Operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.</p> <p> Bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.</p>
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