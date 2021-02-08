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  • 6 ve 13 yaşındaki kardeşlerin telefon kavgası hastanede bitti
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6 ve 13 yaşındaki kardeşlerin telefon kavgası hastanede bitti

SAMSUN'da iki kardeş arasında cep telefonu yüzünden çıkan kavgada 6 yaşındaki çocuk 13 yaşındaki ağabeyinin kafasına tahta ile vurarak hastanelik etti. Yaralanan ağabey, tedavisinin ardından taburcu edildi.

DHA08 Şubat 2021 Pazartesi 13:38 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 13:38
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Olay, İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi Nilüfer Sokak'ta dün sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre evlerinde oyun oynayan Irak uyruklu kardeşler arasında cep telefonu yüzünden kavga çıktı. 6 yaşındaki J.Z.J.A.H adlı çocuk ağabeyi 13 yaşındaki A.Z.J.A.H.'nin elinden telefonu almak istedi. J.Z.J.A.H telefonu vermeyen ağabeyine eline aldığı tahta parçası ile kafasına vurarak yaraladı. Yaralanan çocuk komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Evlerinde oyun oynarken aralarında kavga çıktığını ve yaralandığını söyleyen A.Z.J.A.H., "Oyun oynuyorduk. Sırayla telefonu veriyorduk. Ben oynarken elindeki sopayla kardeşim gelip kafama vurdu. Sonra kafamda kanama oldu. Komşularımıza söyledik onlarda ambulans çağırdılar hastaneye gittik" dedi.

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