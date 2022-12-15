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  • 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası! Bakan Yanık: Tarafın kimliğiyle uğraşmayız
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6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası! Bakan Yanık: Tarafın kimliğiyle uğraşmayız

Aile Bakanı Yanık: Mağdur olan kişinin kimliğine, cinsiyetine yaşına, ideolojisine bakmaksızın o mağduriyetler ne ise hangi başlıkta ise bununla ilgili gerekli çalışmaları bize intikal ettiği andan itibaren yaparız ve takibini sürdürürüz. Nitekim H.K.G meselesinde de aynı ciddiyetle aynı dikkatle bakanlık olarak yetki ve sorumluluk alanımızda olan konuyu, olan çalışmaları yerine getirdik.

DHA15 Aralık 2022 Perşembe 16:25 - Güncelleme:
6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası! Bakan Yanık: Tarafın kimliğiyle uğraşmayız
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Aile Bakanı Yanık'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Mağdur olan kişinin kimliğine, cinsiyetine yaşına, ideolojisine bakmaksızın o mağduriyetler ne ise hangi başlıkta ise bununla ilgili gerekli çalışmaları bize intikal ettiği andan itibaren yaparız ve takibini sürdürürüz. Nitekim H.K.G meselesinde de aynı ciddiyetle aynı dikkatle bakanlık olarak yetki ve sorumluluk alanımızda olan konuyu, olan çalışmaları yerine getirdik.

Biz tarafların kimliği ile uğraşmayız. Tarikatmiş, cemaatmiş, şahısmış buralara bakmayız. Bizim için korunacak değer çocuksa çocuktur. Şiddet mağduruysa mağdurdur onu alır koruruz. Nitekim bunu yapmışız. Dolayısıyla hiç kimseye hiçbir ayrıcalığımız yoktur.Hiç kimseye hiçbir borcumuz yoktur. Bizim borcumuz milletimizedir, milletimizin mağdurlarınadır ve bu borcu da yerine getirebilmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz.

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