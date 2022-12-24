6 yaşındaki çocuğa istismar davasında son durumu Bakan Yanık açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, CNN TÜRK'te 'Hafta Sonu' programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlıyor.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İSTİSMAR DAVASI

İşte Bakan Yanık'ın açıklamalarından satır başları:

(6 yaşındaki çocuğa istismar iddiası) H.K.G. davasından başlayarak konuyu genişletelim. Biliyorsunuz dava açıldı ve hemen davaya müdahil olduk. Sanıkların tutuklu yargılanmasını talep ettik. 2 sanık tutuklandı, duruşma tarihi 30 Ocak'a açındı. Maddi gerçeği artık mahkemelerimiz ortaya çıkaracak. Mahkemenin süreci tamamlamasını bekleyeceğiz. Mağdurun hukuki haklarını koruyacağız.

ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERİN ÖNÜNE NASIL GEÇİLECEK?

Dünyada ve Türkiye'de maalesef çeşitli sebeplerle erken yaşta evlilik gerçeği var maalesef. Ülkemizde şöyle bir tabloyla karşılaşıyoruz, evlilik yaşıyla ilgili düzenlemelerin değiştiğini görüyoruz. 15 yaş hukuki evlilik yaş olduğu yaşlar da var bugün baktığımızda rüşt yaşı 18. Medeni kanunumuzda 17 yaş aile rızasıyla, 16 yaş mahkeme kararıyla evlilik olabiliyor. 16 yaşın altındakiler hukuken zaten tanınmayan evlilikler. Rıza vs. savunma olarak ortaya konamaz. Erken yaşta zorla evlilikler de ağırlıklı mağdur kadınlar.

AK Parti iktidarları olarak yüzde 71 oranında 16-17 yaşlarında erken yaşta evlilikler azaldı. İçişleri Bakanlığı'nın nüfus verileri üzerinden. Mücadele ettiğinizde toplumda bunun karşılığı var. Hem şiddetle hem de erken yaşta evliliklerle mücadelemizi sürdürüyoruz.

Erken yaşta evlilikleri önlemekle ilgili yasal düzenlemelerimizi yapmıştık, yasal düzenlemeler oldukça önemli. Çok ciddi bir mesafe alındı. Çok ciddi eğitim ve farkındalık çalışmaları var. 15 yaş altı çocukların cinsel istismarını şikayete bağlı olmaktan çıkarmak. 14 yaşındaki kız çocuğu istismara uğramışsa doktor ihbar etmeli. Herhangi bir kamu personeli bunu ihbar etmek zorunda. 15 yaş altı için rıza yoktur.