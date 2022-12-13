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Güncel

Tutuklama talebi! 6 yaşındaki gelin davasında yeni gelişme

6 yaşındaki kız çocuğunun istismarıyla ilgili tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında H.K.G.'nin avukatı tutuklama talep etti. Öte yandan sanıkların yargılanacağı dava öne çekildi. Dava 30 Ocak tarihinde görülecek

AA13 Aralık 2022 Salı 16:06 - Güncelleme:
Tutuklama talebi! 6 yaşındaki gelin davasında yeni gelişme
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Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, "nitelikli cinsel saldırı", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismara iştirak" suçlarından hazırlanan iddianameyi kabul ederek duruşma tarihini 22 Mayıs 2023 olarak belirlemesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, duruşma tarihinin öne çekilmesi için talepte bulundu.

Talebi değerlendiren mahkeme, davanın ilk duruşmasının 30 Ocak 2023'te yapılmasına karar verdi.

Bu arada, mağdur H.K.G'nin avukatı mahkemeye başvurarak, tutuksuz yargılanan sanıklar Yusuf Ziya G, Fatıma G. ve Kadir İ'nin tutuklanması talebinde bulundu.

Mağdur avukatı ayrıca dosyada gizlilik kararı verilmesini istedi.

- NE OLMUŞTU?

İstanbul'da küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan ve Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Kadir İ'nin "nitelikli cinsel saldırı" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 30 yıldan az olmamak üzere, diğer sanıklar Yusuf Ziya G. ve Fatıma G'nin de "çocuğun nitelikli cinsel istismara iştirak" suçundan 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması istenmişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismarına yönelik iddialarla ilgili 2012'de hukuka aykırı olarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiği iddia edilen cumhuriyet savcısı hakkında HSK'ye inceleme izni vermişti.

Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatılmış ve müfettiş görevlendirilmişti.

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