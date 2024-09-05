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6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi özel bölmede yakalandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde, 'silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ/PDY)' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs çatıda özel bölmede yakalandı.

IHA5 Eylül 2024 Perşembe 11:37 - Güncelleme:
6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi özel bölmede yakalandı
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin FETÖ/PDY terör örgütü faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve engellenmesine yönelik yürütülen istihbarat destekli çalışmalarda hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ/PDY)" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N. İ. yapılan operasyon ile Alaçam ilçesindeki saklandığı evin çatı katındaki özel bölmede yakalanarak gözaltına alındı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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