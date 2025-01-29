6 yıl hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı

Konuyla ilgili Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Gerçekleştirilen operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, adli makamlara sevk edilen şahıs Bayburt M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir."