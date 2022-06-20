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Güncel

6 yıldır aranan FETÖ'cü yakalandı

Samsun'da FETÖ'nün sözde 'bölge talebe mesulü' sahte kimlikle yakalandı.

AA20 Haziran 2022 Pazartesi 13:03 - Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tekkeköy ilçesinde kaçakçılık ve organize suçlarla ilgili çalışma yürüttü.

Şüphe üzerine durdurulan O.Y'nin verdiği kimliği inceleyen ekipler, üzerinde kendi fotoğrafı bulunan kimliğin sahte olduğunu tespit etti.

Yapılan sorgulamada şüphelinin ByLock kullanıcısı, örgüt içerisinde "ev abiliği", "bölge talebe mesulü", Erzurum'un Çat ilçesinde yurt müdürlüğü görevlerinde bulunduğu, örgütün protesto eylemlerine katıldığı ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 11 Ağustos 2016 tarihinden itibaren arandığı ortaya çıktı.

O.Y, hakkındaki yakalama emri kapsamında ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan gözaltına alındı.

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